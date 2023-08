Traffico Roma del 09-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla Pontina code per incidente tra casalazzara e Pomezia in direzionebrevi rallentamenti perintenso sul raccordo tra Anagnina e Ardeatina carreggiata internaintenso è rallentato sulla casina l’altezza di finocchio Vi ricordo che per i lavori di ampliamento della sede stradale fino alle 18:30 di oggi via Tiburtina è chiusa tra via della Sibilla Tiburtina e Marco Simone in direzione Tivoli ilviene deviato sul viale del Tecnopolo con rientro alla rotatoria dei Mercati Generali dopo lo svincolo di Setteville deviata di conseguenza la linea bus 041 in direzione Alba Adriatica a causa dei danni provocati da un incendio avvenuto la scorsa settimana ancora chiusa la rampa di accesso che da via Vigne Nuove immette sul viadotto ...