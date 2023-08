Traffico Roma del 09-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole lungo le strade della capitale prudenza Tuttavia per i possibili rallentamenti dovuti a un incidente in via Marmorata nei pressi di via Galvani per lavori rallentamenti e code sulla via del mare tra il raccordo è via del Fosso del Torrino verso il centro Vi ricordo che per lavori di ampliamento della sede stradale fino alle 18:30 di oggi via Tiburtina è chiusa tra via della Sibilla Tiburtina e via Marco Simone in direzione Tivoli ilè deviato sul viale del Tecnopolo con rientro alla rotatoria dei Mercati Generali dopo lo svincolo di Setteville devi Di conseguenza anche la linea bus 041 in direzione Largo Alba Adriatica a Montesacro chiusa per lavori in via Val di Lanzo 3 via Val di Cogne e via Val Sillaro i dettagli di queste di altre ...