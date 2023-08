Traffico Roma del 09-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione spostamenti in aumento sulla rete viaria Capitolina si incontrano code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo tra la diramazionesud e l’ardeatina tra lentamente anche più avanti tra l’ostiense e laFiumicino code dovute ai lavori sulla via del mare tra il raccordo e Tor di Valle verso il centro e poi prudenza per incidenti avvenuti in via Salaria all’altezza di via in viale della Moschea all’incrocio con largo Sergio Leone incidente segnalato anche in via Aurelia Antica nei pressi di via del Casale di San Pio Quinto prudenza per i possibili rallentamenti lavori in via Tiburtina 18:30 chiuso il tratto tra via della Sibilla Tiburtina e via Marco Simone in direzione di Tivoli ilviene deviato sul viale del Tecnopolo corri Entro alla ...