Traffico Roma del 09-08-2023 ore 08 | 00

(Di mercoledì 9 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione poco illungo le strade della capitale si rallenta sulla diramazionesud e In ingresso sul raccordo rallentamenti anche sulla Appia tra Ciampino e il raccordo disagi possibili sul viale Isacco Newton per un incidente avvenuto nei pressi di via Portuense anche oggi lavori in via Tiburtina fino alle 18:30 chiuso il tratto tra via della Sibilla Tiburtina e via Marco Simone lezione tipo lì ilviene deviato sul viale del Tecnopolo con rientro alla rotatoria dei Mercati Generali dopo lo svincolo di 7 ville per la rottura di tubature ancora chiuso lo svincolo che da viale Marconi si è sulla Colombo in direzione dell’EUR i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto a più ...