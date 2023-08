(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo 11 lunghissimi anni di matrimonio con ladell’Inter, Samirè alla ricerca di unasquadra. Attualmente svincolato, è in contatto per poter restare in Italia e ad accasarsi presso una big del nostro campionato. Samirha scritto la storia recente dell’Inter. Arrivato nel lontano 2012 come sostituto di Julio Cesar, il portiere sloveno ha vissuto sia i momenti più bui dell’Inter post triplete, ma anche una lenta risalita che ha portato, nella stagione 2020-21, ad alzare da capitano lo Scudetto sotto la gestione Antonio Conte. Il 39enne ha anche vinto due Coppe Italia e due Supercoppe, ma nell’ultima stagione, ha visto sempre meno spazio a causa dell’esplosione di André Onana tanto che, al termine della stessa, non gli è stato rinnovato il contratto che era in scadenza. Dopo ben 455 ...

...A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un numero importantissimo di partite, che ... Dopo il '' di Lukaku ed il sorpasso dell'Atalanta per Scamacca, che ha ormai firmato per ...Su Canale 5 prosegue l'appuntamento con latelevisiva turca La ragazza e l'ufficiale . Le anticipazioni su ciò che accadrà nell'episodio ... In preda alla furia per ildel suo amato Sura ...Una forza di rottura La storia recente della Thailandia è costellata da unadi colpi di stato ... con alcuni che considerano la mossa del Pheu Thai come undella volontà popolare, ...

Tradimento in Serie A: nuova maglia per Handanovic Rompipallone

Il caso Lukaku sta infiammando il calciomercato, ma non è l'unico da tenere d'occhio in Serie A: cosa sta succedendo.L'attaccante ex Inter potrebbe tradire anche i bianconeri che stanno facendo di tutto per prenderlo e passare ad un altro club ...