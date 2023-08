“Totalmente irriconoscibile” Era l’uomo più grasso del mondo | è riuscito a perdere 300 kg | com’è oggi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ormai è l’ex uomo piùdel: ha perso oltre 300 kg e mostra fiero il suo drastico cambiamento fisico, che gli ha sicuramente salvato la vita, sui social. Ovviamente insieme al peso ha perso anche il suo record. Pesava quasi 600 kg e non riusciva a camminare o alzare un braccio.invece eccolo trasformato mentre accarezza il suo cane. Con l’aiuto di una stampella riesce anche a passeggiare Juan Pedro Franco, che è balzato agli onori della cronaca mondiale quando è stato incoronato la persona più pesante in vita dal Guinness World Records. Era il 2016 e per l’esattezza pesava 584 kg, quasi la somma di 10 uomini adulti insieme. Non c’è da sottolineare che tutto quel peso era diventato un problema enorme per la sua salute. Messicano39enne, era diventato così grosso che era costretto a letto e aveva ...

... ha recentemente postato alcune foto che la ritraggono al mare senza trucco eal ... Stando ai commenti lasciati dai followers sotto allo scatto, la Panicucci appariva quasie ...Quando poi esce, sulla pagina, è molto spesso qualcosa di completamente diverso,... Con Dio, invece, credo di non parlare mai, ci ignoriamo. C'è come un accordo tra noi. ...Se all'aperto la decomposizione risulta essere un processo veloce , capace di rendereun cadavere già dopo qualche giorno, in acqua la situazione cambiae si manifesta un ...

"Ma è davvero lei": Antonella Mosetti dopo la scomparsa dalla tv è ... NewsCinema Magazine

Antonella Elia ha rilasciato delle rivelazioni intime da “urlo”. Ha parlato di quella volta con Leonardo DiCaprio, tra di loro è successo tutto alle 5 di mattina, veramente una confessione del tutto i ...Ecco come si è conciata oggi Antonella Mosetti dopo la sua scomparsa dalla tv. È totalmente irriconoscibile, in molti infatti si chiedono se è veramente lei. Cosa le sarà mai successo per arrivare ad ...