Tossicodipendente cerca di introdursi nelle abitazioni | bloccato da un poliziotto della Locale

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Era oramai il terrore dei residenti, alcuni dei quali, nei giorni precedenti, avevano denunciato furti in appartamento. Si tratta di un ladro in trasferta che, con destrezza, approfittandopoca illuminazione ecollocazione di alcunein vie isolate, si introduceva nei palazzi per fare razzia. Provvidenziale è stato l’intervento di un agentePoliziaa seguito di una segnalazione al corpo, giunta la sera del 3 agosto e che appunto avvertiva gli agentipresenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto in via Dante. In quel momento, unmunicipale in servizio di ordine pubblico con i militari dell’Arma, si è recato sul posto per capire la natura ...