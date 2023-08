Torneo Acropolis 2023 | l’Italia rimonta la Serbia e vince per 89-88

(Di mercoledì 9 agosto 2023)la gara amichevole delbattendo nel finale laper 89-88. Una gara difficile, e giocata in, con gli azzurri che riescono arla nei minuti finali e di rincorsa. La gara inizia subito in salita, con gli uomini di Pozzecco che crollano sotto i primi colpi serbi, con una doppia tripla di Avramovic. La distanza aumenta sempre di più con il passare del tempo, arrivando addirittura al +15. Negli ultimi secondi gli azzurri riescono a recuperare, ricucendo un minimo, e chiudendo il primo quarto sul 32-19. Nel secondo quarto continua laazzurra, ma all’intervallo si va ancora con lain vantaggio, sul 44-47. Il terzo quarto vede subito ...

