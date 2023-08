Torna il caldo | weekend di Ferragosto con sole

(Di mercoledì 9 agosto 2023) AGI - Passata la parentesi autunnale,il grandee ilin tutta Italia. Gli ultimi giorni della settimana vedranno tempo per lo più stabile nella Penisola grazie al progressivo rinforzo dell'anticiclone. Temperature in salita ma comunque intorno alle medie del periodo almeno fino al, poco al di sopra solo sulle regioni del Nord. Ponte diche dovrebbe vedere un ulteriore aumento delin particolare sulle regioni centro-settentrionali della nostra Penisola. Si tratterà comunque di un'ondata dimoderato, niente a che vedere con i valori visti nel mese di luglio. I dati forniti dal Centro Meteo Italiano confermano condizioni di tempo per lo più asciutto per tutta la settimana di, qualche disturbo ...

La colonnina di mercurio torna a salire: per i prossimi giorni, in molte zone d'Italia, sono previste temperature di 36 - 38 gradi. E con il ritorno del gran caldo riemergono anche le preoccupazioni per la salute e la ...

Si tratterà comunque di un'ondata di caldo moderato, niente a che vedere con i valori visti nel mese di luglio ...Ritorna il gran caldo in Sicilia con le temperature che nei prossimi giorni ricominceranno a superare i 30 °C. Pur ...