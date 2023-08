...professor Massimo Boffini e dalla dottoressa Marinella Zanierato della Città della Salute di'... Leggi Anche Australia, incinta la prima donna con un uteroIl trapianto Dopo l'...Dopo le anteprime invernali ai festival di, Tallinn e Trieste, è tempo di cinema per "La lunga corsa". La nuova commedia stralunata di ... riminese DOCa Trieste - "mi è venuta ...In arte Napoleone , è un autore, cantautore e produttore originario di Capaccio Paestum (SA) eda vari anni a. Già autore per Sony Publishing Italy di numerosi brani per artisti ...

Torino, trapiantato alle Molinette un cuore "revitalizzato" dopo la morte TGCOM

Eccezionale alle Molinette di Torino. Un cuore fermo per la morte del donatore viene rivitalizzato e trapiantato a un sessantenne. Cambio di tecnica e procedura di legge per il prelievo.L'operazione è stata realizzata con la tecnica "DCD", molto rara in Italia. A ricevere il trapianto un ligure di 60 anni, affetto da una cardiomiopatia dilatativa terminale da tempo in attesa ...