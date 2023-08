Torino | l’agente di Vlasic | «Juric decisivo per la sua permanenza»

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tonci Martic, agente di Nikola, ha parlato a Sportitalia delladel giocatore a. Le dichiarazioni Tonci Martic, agente di Nikola, ha parlato a Sportitalia delladel giocatore a. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Nikola ed io siamo contentissimi che si sia trovato un accordo e di restare al. Per fortuna finalmente è arrivato un lieto fine ed è stata sicuramente molto importante la volontà del giocatore. Più ancora però è stata importante la volontà del club e lo sforzo che ha fatto per trattenerlo.poi è contento di continuare a lavorare con il tecnico, che ha voluto fin dall’inizio che restasse».

