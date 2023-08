(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tim vola insui rumors di untra il Mef e Kkr in vista dell'offerta vincolante che il fonto statunitense presenterà per la Rete. Ilsegnerebbe l'impegno del ministero a ...

vola in Borsa sui rumors di un memorandum tra il Mef e Kkr in vista dell'offerta vincolante che il fonto statunitense presenterà per la Rete. Il memorandum segnerebbe l'impegno del ministero a ...Piazza Affari in forte recupero con le banche. VolaPiazza Affariin forte ripresa dopo il crollo di ieri. L'indice Ftse Mib ha segnato un recupero dell'1,24% a 28.288 punti, nonostante la debolezza del mercato americano. A fare da traino il ......09:39 (0459) 3 NNNN Economia flash 08 agosto - 18:01 Borsa: a Milano e' fuga dalle banche, Ftse Miba - 2,12% - Rpt La mossa a sorpresa del governo scatena le vendite. ok. Lo scossone che ...

Tim chiude in Borsa a +5,7%, atteso memorandum Kkr-Mef QUOTIDIANO NAZIONALE

Tim vola in Borsa sui rumors di un memorandum tra il Mef e Kkr in vista dell'offerta vincolante che il fonto statunitense presenterà per la Rete. (ANSA) ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...