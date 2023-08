Tifosi sul web scatenati dopo le parole di Zanetti su Lukaku - Social

Anche tantidelle squadre avversarie, soprattutto del Milan , hanno commentatoweb le parole di Zanetti. Non perdendo l'occasione di pungolare il popolo interista. " E niente, ancora non ...... l'immaginazione deimilanisti. Gli basta toccare qualche pallone banale per ricevere addirittura il boato della tifoseria amica, segno delle grandi aspettative riservatesuo conto. Nel ...Le parole riservate da Javier Zanetti a Lukaku, nell'intervista alla Gazzetta, scatenano i commenti deiweb. Molti non accettano più la narrazione dei fatti a senso unico: 'Mai visto una ...

Cade sul dischetto del rigore ma tiene col fiato sospeso i tifosi ... Sport Fanpage

Striscione contro Lukaku.Si cerca l’accordo con il Chelsea, ma l’agente del serbo batte cassa I tifosi: «Romelu resta a Milano». La trattativa per lo scambio con Lukaku sull’asse Torino-Londra va ...Javier Zanetti ha fatto il punto della situazione con focus anche sul nome di Romelu Lukaku. Le sue parole su belga ...