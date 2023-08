“Ti amo” Isobel allo scoperto col famoso fidanzato Pubblico | prof e allievi di Amici impazziti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Kinnear, c’è l’annuncio ufficiale. Annuncio che tanti, tantissimi fan di22 non vedevano l’ora di ricevere. I ‘fatti’, ossia le foto social e le ultime apparizioni in tv, davano già la notizia per scontata ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore. Sulilo Instagram della ballerina, forse la più in vista dell’edizione appena passata del talent di Maria De Filippi. Non a caso, infatti, è stata scelta per condurreFull Out, l’evento andato in scena un mese fa a Roma e che ha riunito tutti gli exdella scuola e qualchecome Lorella Cuccarini. Tornando alla notizia che ha fatto esultare ildi22, com’è notoKinnear all’interno della scuola ha avuto una breve relazione con ...