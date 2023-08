TFR | attenzione alla nuova normativa | ma quasi tutti sbagliano e perdono tanti soldi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Esaminiamo le performance del TFR lasciato in azienda e del TFR accumulato nei fondi pensionistici, oltre alle relative tassazioni. Se sei un dipendente, potresti esserti domandato, al momento dell’assunzione, quale sia la migliore opzione per gestire il TFR, se tenerlo in azienda o investirlo in un fondo previdenziale. Questa decisione è fondamentale in quanto l’eventuale scelta di investimento in un fondo pensionistico privato è permanente. Piccoli e utili consigli su come investire il proprio Tfr e restare più tranquilli – ilovetrading.itVa ricordato che se il lavoratore non completa il modulo TFR entro sei mesi, il TFR sarà destinato comunqueprevidenza complementare. In questo caso, il fondo di destinazione sarà selezionato secondo specifici criteri stabiliti dal CCNL. Solo il 22% del TFR accumulato tra il 2007 e il 2022 è stato investito in un fondo ...