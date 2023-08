Test di logica | in quale direzione va il bus? Solo i veri geni riescono a scoprirlo

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Da non perdere questo . Mettetevi alla prova. Tutte le informazioni utili. Per intrattenervi in queste pigre giornate estive vogliamo sfidare la vostra capacità di osservazione, attenzione e ragionamento attraverso unvisivo diche richiede tutta la vostra attenzione. Unda, come dice qualcuno, ma non così impossibile da risolvere come potrebbe sembrare all’inizio. Tutto sta nell’usare bene il cervello. Undiper: inva il? (GranTennisToscana.it)Iche vi proponiamo qui, che siano dio psicologici, non hanno valore scientifico, si tratta soltanto di forme di intrattenimento per stimolare la mente e tenerla sveglia ...