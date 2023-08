Terrorismo | eversione e attentato ai trasporti | come finisce la storia del blocco dei treni

Attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità died. Sono i reati per cui la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per l'interruzione della linea Alta Velocità avvenuta ieri dopo la segnalazione di persone in una ...Telefonata che annuncia bomba fatta da galleria. Acquisiti videoLa Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità diedin relazione all'interruzione della linea Alta Velocità avvenuta ieri dopo la segnalazione di persone in una galleria e una telefonata anonima che segnalava la presenza di una ...

Stop all'Alta Velocità, si indaga per terrorismo ed eversione: «Un attentato alla sicurezza» Open

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia: si segue la pista anarchica. I danneggiamenti sono avvenuti sulla linea appenninica Firenze-Bologna. Notevoli ritardi per i treni ...Impossibile escludere la pista anarchica. Sullo stop all'alta velocità di ieri tra Bologna e Firenze fonti investigative non confermano né smentiscono questa ...