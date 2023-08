Terrore al bioparco | il coccodrillo Elvis dopo la colazione ha ancora fame e punta l’operatore video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si chiamaè unlungo quasi 4 metri, pesa oltre trecento chili ed è una delle attrazioni della Fattoria Colorado Gator, unvicino alla città americana di Alamosa. Un’oasi naturale che consente ai visitatori di vedere alligatori, rettili e uccelli in un ambiente naturale e di andare a pescare, andare in barca e fare picnic.è diventato drammaticamente famoso sui telegiornali Usa per lo spavento fatto prendere a un operatore della fattoria. Ilin questa pagina mostra i momenti spaventosi in acqua mentre l’operaio cerca di lanciare aun tacchino pieno, scivola, e poicarica l’uomo. Per fortuna, il lavoratore ora stava bene, ma il cineoperatore tv Matt Kroschel, che era in visita quando è successo, ha raccontato che la ...