Terra Amara Anticipazioni 10 agosto 2023 | Hunkar risulta scomparsa Demir la cerca disperatamente!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 agosto , alle 14.10 , Hunkar è morta : Behice l'ha pugnalata all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Per inscenare una rapina finita ...Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 14 al 20 agosto 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana . Nota bene: la rete ammiraglia Mediaset ha ...Domani, giovedì 10 agosto , preparatevi per il ritorno di, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5 . Ecco un' anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato ...

Terra Amara anticipazioni mercoledì 9 agosto 2023 CiakGeneration

Addio definitivo a Hunkar Yaman che, dopo un confronto con Behice, si accascerà al suolo priva di vita pugnalata a morte dalla nemica.In Terra Amara Hunkar e Fekeli si sposano davvero oppure no Scopri cosa succede nelle prossime puntate della soap turca in onda su Canale 5!