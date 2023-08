Tennis | Wta Montreal | ritorno vincente per mamma Wozniacki

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) - “She's back!”. Dopo oltre tre anni e mezzo - 1.293 giorni per la precisione, durante i quali ha sposato l'ex cestista Nba David Lee ed è diventatadi Olivia e James - lontano dal, Carolineè rientrata nel tour con la stessa grinta e determinazione che le hanno permesso di vincere tanto nonostante untutt'altro che straordinario per varietà di colpi o soluzioni. L'ex numero uno del mondo, attualmente senza ranking ed in gara con una wild card, ha superato il primo turno del torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 2.788.468 dollari). La 33enne danese ha regolato 6-2, 6-2, in un'ora e 37 minuti di partita, l'australiana Kymberly Birrel, 25enne di origini tedesche (è nata a Dusseldorf), numero 115 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. ...

News AtpÈ un programma ricco di match interessanti quello di mercoledì 9 agosto tra il Master 1000 di Toronto e ildi Montreal. Tutti i migliori tennisti al mondo faranno il loro esordio nella ...... valida come primo turno del1000 di Montreal 2023. Bella vittoria per l'azzurra, che con il punteggio di 6 - 3 6 - 2 si è sbarazzata della padrona di casa giocando und'alto livello sul ...... ha sconfitto all'esordio nel tabellone principale per 6 - 3, 6 - 2, in poco più di un'ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, numero 41 del rankingevincitrice del 1000 canadese (a ...

Tennis, Perchè Iga Swiatek si allena con del nastro adesivo sulla bocca La motivazione Eurosport IT

Dopo oltre tre anni e mezzo - 1.293 giorni per la precisione, durante i quali ha sposato l'ex cestista Nba David Lee ed è diventata mamma di Olivia e James - lontano dal tennis ... il primo turno del ...Jasmine Paolini accederà direttamente agli ottavi di Finale del WTA 1000 di Montréal, competizione di tennis in fase di svolgimento in Canada. L'azzurra infatti dopo aver eliminato ai trentaduesimi la ...