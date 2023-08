Tennis | Torneo Toronto Ruud si qualifica per gli ottavi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il norvegese, testa di serie numero 3, si impone in due set sul ceco Lehecka(CANADA) - Caspersiper glidi finale del "National Bank Open", sestoAtp Masters 1000 della stagione con un montepremi di 6.660.975 dollari, in corso sul cemento di, in Canada.