Tennis | Perché Jasmine Paolini é agli ottavi senza giocare | cosa è successo a Toronto

(Di mercoledì 9 agosto 2023)accederà direttamentedi Finale del WTA 1000 di Montréal, competizione diin fase di svolgimento in Canada. L’azzurra infatti dopo aver eliminato ai trentaduesimi la croata Donna Vekic avrebbe dovuto affrontare ai sedicesimi la statunitense Madison Keys. Tuttavia l’incontro pianificato non andrà in porto. Il motivo è presto spiegato. La statunitense infatti è stata costretta al ritiro a seguito della vittoria al primo turno contro il colosso Venus Williams, occasione in cui ha rimediato un fastidio al gluteo che non le ha permesso di proseguire la competizione. ATP2023, altro ko di Auger-Aliassime, cadono anche Norrie ed Evans. Ruud giàIn virtù di quantodunque ...

Dall'altra parte della rete intanto ildi Camila sembra funzionare come un orologio svizzero, anchespesso non c'è bisogno di far altro che tenere il palleggio per aspettare l'errore ...Come imparare a giocare ao fare yoga. Ero piena di energie e di rimanere sdraiata al sole ... In cuor mio era da tempo che mi sentivo single, una separata in casa, e quindinegarmi un'...... la piattaforma digitale della Federazione Italianae Padel . La 33enne di Odense , in gara -... "Non sono stressata o preoccupatain allenamento mi sento al massimo - aveva detto "Caro" ...