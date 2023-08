Tendenze moda Autunno inverno 2023-24 | Micro reggiseno

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Coprono il minimo indispensabile, e forse - a volte - nemmeno quello. Pochi centimetri di tessuto per i più seducenti e originali dei bikini di stagione. L'occasione d'uso? Le feste di fine anno non sono poi così lontane. E nemmeno il Brasile col suo carnevale, in fondo…