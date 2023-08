Temptation Island | Manuel contro tutte le fidanzate | cosa é successo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si è concluso da appena qualche settimana l’ultima edizione di, che ci ha dato modo di conoscere nuove coppie finora sconosciute al mondo dello spettacolo. Non tutti sono però riusciti a risolvere i loro problemi e per questo hanno chiuso la loro relazioni. Le ragazze adesso single hanno deciso di incontrarsi con i loro tentatori. Maha qualda dire. Tra i protagonisti dell’ultima edizione dinon è sfuggito il nome diMaura, che si è messo al centro della scena per la sua relazione terminata con Francesca Sorrentino. L’ex partecipante al reality in queste ultime settimane si è reso protagonista dell’ennesimo attacco social alla sua ex e alle altredell’isola delle tentazioni, ormai ...

Come ha reagito la produzione quando Daniele De Bosis a2023 ha distrutto la porta del bagno Il 33enne ne parla in queste ore con i suoi fan, rispondendo a delle domande con il ufficiale profilo di Instagram. Il pubblico che si è ...Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti della decima edizione di. A commentare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni ci ha pensato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla sua ...Una nota ex concorrente di, il reality dell'estate campione di pubblico per Canale5 , dovrebbe essere in crisi con il compagno: parliamo di Lara Zorzetto , una delle concorrenti più apprezzate dai fan del ...

Greta, tentatrice di Temptation Island, risponde alle fan che le chiedono cosa farebbe se Mirko e Perla tornassero insieme.Nelle ultime ore a finire al centro dell'attenzione è stata la storia d'amore tra Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, e Mattia Monaci.