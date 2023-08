Temptation Island 2023 | Gabriela Chieffo non cade nella trappola della tentatrice di Giuseppe | ecco perchè

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Chieffe protagonista con il fidanzatoFerrara di, ha deciso di non replicare alle frecciatinedel fidanzato. L'ultima edizione diha visto tra i protagonisti la coppia formata daFerrara. I due ragazzi, originari di Scafati, hanno animato il programma con i loro falò scoppiettanti e i commenti ai video dei rispettivi partner.era stato tentato da una delle ragazze del programma, Roberta De Grazia, che in questi giorni, a tempo perso, si diverte a fare osservazioni pungenti sulla coppia., avvisata dai suoi fan, ...

Nelle ultime ore, la fidanzata di Giuseppe Ferrara si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social in cui ha replicato alle provocazioni della tentatrice della decima edizione di. ...Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono una delle poche coppie che ha lasciato il villaggio diinsieme. A poche settimane dalla fine del reality delle tentazioni, il ragazzo ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e lanciare una frecciata alle tentatrici della ...Successivamente, in un'altra storia pubblicata sempre sul suo profilo, la 31enne sembra aver lanciato una frecciatina proprio al suo ex: Scopri le ultime news su

Gabriela Chieffe protagonista con il fidanzato Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023, ha deciso di non replicare alle frecciatine della tentatrice del fidanzato.Il Napoli, dopo averne ufficializzato l'acquisto, ha presentato Natan ai propri tifosi tramite video e foto condivisi sui canali social ufficiali. È piuttosto ...