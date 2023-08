Temptation Island 10 | Carola Moroni lancia una frecciatina a Francesca Sorrentino | “Davanti ai riflettori tutte superdonne | poi…”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ormai è chiaro, alla fine di, Manuel Maura esi sono ufficialmente lasciati. Le reazioni dei due sono state completamente diverse, ma cosa è successo realmente? In occasione dell’incontro ad un mese dalla fine del reality in onda su Italia 1, Manuel ha pubblicato unasui propri canali social: “Brave L'articolo

' ha decretato la fine dell'amore tra Perla e Mirko, insieme da cinque anni. Lui ha infatti scelto di uscire con la tentatrice Greta. Tra tatuaggi di coppia, baci e coccole in auto i ...Come ha reagito la produzione quando Daniele De Bosis a2023 ha distrutto la porta del bagno Il 33enne ne parla in queste ore con i suoi fan, rispondendo a delle domande con il ufficiale profilo di Instagram. Il pubblico che si è ...Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti della decima edizione di. A commentare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni ci ha pensato Francesco Chiofalo che, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha lanciato una frecciata alla sua ...

Mirko e Greta sono la coppia di Temptation Island che più ha attirato i fan e Bisciglia ha dato la sua opinione su di loro Ciò che rende Temptation Island un programma magico per spettatori e ...Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti tv nella serata di lunedì 7 agosto Ecco i dati auditel.Nella serata di lunedì 7 agosto la Rai .