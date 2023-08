Telespazio Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Una delle più grandi aziende del settore spaziale è senza dubbio, che fu fondata il 18 ottobre 1961 dal presidente di Italcable Carlo Enrico Martinato, e dall’ amministratore delegato della RAI Marcello Rodinò di Miglione. Lo scopo iniziale della società era quello di sperimentare nel campo delle telecomunicazioni e, per questo, sotto la guida di Piero Fanti, un team di tecnici e ingegneri ha avviato un’avventura straordinaria dal sito di Fucino, aprendo all’Italia nuovi orizzonti nella storia dello spazio. Nel tempo,ha raggiunto una notevole presenza globale, con centri spaziali e sedi operative in Europa e nel mondo. Tra le sedi più rilevanti vi sonoUK nel Regno Unito,Iberica in Spagna,France in Francia e tre importanti società in ...