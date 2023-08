Teleobiettivo Samsung Galaxy S24 Ultra da urlo | confronto con il Galaxy S23

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Per ilS24giunge oggi un’anticipazione davvero interessante relativa alla sua fotocamera. Rumor recenti avrebbero messo in evidenza finora la mancata evoluzione del comparto. Eppure in queste ore, il noto informatore Ice Universe ha evidenziato invece un grande passo in avanti che dovrebbe compiersi per ildel telefono di punta. Stando all’autorevolezza della fonte, possiamo ritenere verosimile quanto appena condiviso. A bordo deiS24dovrebbe esserci un sensoreda 50 MP con zoom ottico 3x. L’evoluzione sarebbe quantificabile come segue: il sensore avrebbe una risoluzione cinque volte maggiore rispetto a quella da 10 MP del ...