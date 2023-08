Ted Lasso | gli interpreti di Jamie e Sam insieme per un evento benefico | ecco le foto e i video della reunion

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gli attori Phil Dunster e Toheeb Jimoh, starserie Ted, si sono incontrati in occasione di una partita di calcio organizzata per raccogliere fondi. Una favore dell'Ucraina ha permesso ai fan di Teddi vedere di nuovodue dei protagonistiserie: Phil Dunster e Toheeb Jimoh. Il 5 ottobre gli attori hanno infatti partecipato alla partita di calcio Game4Ukraine. L'L'si è svolto a Stamford Bridge, dove gioca regolarmente la squadra del Chelsea e le star di Tedhanno partecipatoad altre celebrità per raccogliere fondi destinati a ricostruire una scuola danneggiata durante l'invasione russa dell'Ucraina. ...

In attesa di scoprire cosa ci sia di vero sul possibile spinoff di, i calciatori dell'AFC Richmond sono scesi realmente in campo per una partita benefica al fianco di alcune leggende del calcio internazionale. L'evento "Game4Ukraine", organizzato dal ...Inoltre anche Juno Temple, la star difa parte del cast in un ruolo però ancora misterioso. Intanto ci sono già foto e video provenienti dal set , anche se Sony Pictures ha interrotto il ...Passiamo in rassegna Dune, il Gladiatore,e alcune partite: anche queste, con un ritmo veloce, non si vedono affatto male. Su venti persone messe davanti allo schermo a vedere una partita ...

Ted Lasso: le star in una partita di beneficenza per l'Ucraina BadTaste.it Cinema

Due dei protagonisti di Ted Lasso hanno partecipato a una partita di beneficenza per raccogliere fondi per la guerra in Ucraina ...Una partita benefica organizzata da Shevchenko e Zinchenko per raccogliere fondi per l'Ucraina: è sceso in campo anche il Richmond di Ted Lasso!