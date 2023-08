Tasse su profitti banche | Conte rilancia su farmacie e assicurazioni

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sulla vicenda degli extraalle, il leader dei 5 Stelle non ci sta a lasciare tutto il merito al governo di Giorgia Meloni e cerca così di intestarsi la “paternità” della battaglia contro i banchieri “furbetti”, come definiti dall’entourage della presidente del Consiglio. “Ci vengono dietro, ora tassino gli extra-utili pure su armi e farmaci”, ha detto il politico pentastellato. Sul giornale diretto da Marco Travaglio, Giuseppeha affermato che la stessa proposta avanzata il passato dal Movimento da lui guidato era stata bocciata, e ora che la norma è passata in Consiglio dei ministri a suo dire sarebbe stata riproposta alla medesima maniera. (Ansa)Il presidente del M5Sha così rivendicato sul Fatto quotidiano l’idea della tassazione degli extra-delle ...

sono letteralmente esplosi - oltre 10 miliardi nei soli primi sei mesi dell'anno per i ... e per finanziare un taglio delle. Il gettito, se si concretizzerà, sarà tuttavia una tantum e ...'Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi idelle banche ma gli ... e a tagliare lea vantaggio di lavoratori e imprese', ha detto Salvini.....e prevede che gli introiti siano utilizzati per sostenere il taglio dellee le spese per i mutui per l'acquisto della prima casa. "Si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extra -...

Banche, per le big con tassa extra profitti una stangata potenziale da 2,5 miliardi nel I semestre Il Sole 24 ORE

La vicenda della norma che colpisce gli extra-profitti delle banche, inserita nel calderone del cosiddetto “Decreto Asset” (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economic ...Quella sugli extra profitti delle banche è “un’imposta veramente sciagurata". Il commento di Natale D’Amico, consigliere della Corte dei Conti ...