(Di mercoledì 9 agosto 2023) Cancellate le regole per l’impiego dei piccioni viaggiatori. Via anche il decreto che aumentò il numero dei fuochisti delo lancia-siluri Pietro Micca

Tasse su neve e nozze notturne: addio a più di 22mila regi decreti dimenticati

Addio anche alle norme che approvavano la "Società anonima della filanda di canape in Bagnacavallo" e la "Società generale italiana per le latrine asportabili e per la fabbricazione dei concimi in Fir ...L'ultima sforbiciata voluta dalla ministra Casellati ha portato alla cancellazione di oltre 3mila decreti anacronistici caduti ormai in disuso ...