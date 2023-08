Tassare gli extra profitti delle banche | perché sono d’accordo La versione di Polillo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Bel colpo lady Giorgia! La decisione digliè, al tempo stesso, giusta è doverosa. Prima di vedere, un piccolo riepilogo. All’inizio, il calcolo della base imponibile doveva basarsi “sull’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 3% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”. Operazione che doveva essere ripetuta anche per il 2024. Ipotesi subito azzerate da un successivo comunicato di Palazzo Chigi che precisava, secondo quanto riportato dall’Ansa: “Il prelievo del 40% sugli” ...

Il ministro ha lasciato invece a Salvini il compito di presentare una proposta, quella perextra margini delle banche, di competenza dell'Economia. Un piccolo giallo, insomma. Anche ...... E' giustoextraprofitti delle banche Il sondaggioextraprofitti è un provvedimento di buonsenso che non metterà in difficoltà le banche,investitori possono stare tranquilli. La misura nasce dall'esigenza di equilibrare il sistema ...

E' giusto tassare gli extraprofitti delle banche Il sondaggio Money.it

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - Rispetto ai precedenti, questo Governo non risponde agli interessi delle banche. Se dicono che non sapevano niente sono scorretti perché erano stati informati a più riprese, ...In attesa che la norma venga limata, rivista e resa definita per l’invio al Quirinale per la firma, le banche hanno bruciato 8,96 miliardi, rappresentando quasi un terzo delle perdite di Piazza Affari ...