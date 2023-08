Tassa sugli extraprofitti | la nota del Mef e le banche tornano a correre | il rimbalzo a Piazza Affari

In ripresa i titoli bancari dopo l'annuncio di unasui loro extraprofitti . Ieri sera il ministero dell'Economia aveva fatto sapere che il prelievo non potrà superare lo 0,1% del totale dell'...In ripresa i titoli bancari dopo l'annuncio di unasui loro extraprofitti . Ieri sera il ministero dell'Economia aveva fatto sapere che il prelievo non potrà superare lo 0,1% del totale dell'...Urso: 'Norma giusta' - 'La normaextraprofitti delle banche è stata 'proposta in Cdm dal ministro dell'Economia Giorgetti, che è una persona particolarmente preparata e sempre attenta ai conti' ...

Banche, la rivolta per la tassa sugli extraprofitti: «Colpiti di sorpresa, pagheranno i piccoli» Corriere della Sera

La decisione intrapresa dal governo di tassare gli extraprofitti delle banche trova una ... "Vogliamo confermare gli aumenti sugli stipendi e le pensioni anche per l'anno prossimo". Il vicepresidente ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...