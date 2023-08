Tassa sugli extraprofitti delle banche | Salvini | “Così aiutiamo famiglie e imprese”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA – “Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi i profittima gli interessi dati dagli istituti di credito ai risparmiatori sui conti correnti rimangono bassissimi. Visto che vogliamo continuare ad aumentare gli stipendi e le pensioni più basse, come abbiamo deciso a maggio e come si vede in milioni di buste paga già dal mese di luglio, una piccola parte di questi guadagni miliardariservirà ad aiutare lea pagare le rate dei mutui, e a tagliare le tasse a vantaggio di lavoratori e”. Lo dichiara ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministroInfrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega Matteo, commentando il sondaggio di Lab21.01 per Affaritaliani.it secondo il ...

Giorgia Meloni rivendica la tassazioneextraprofitti delle banche , chiude a qualsiasi intervento per ripristinare il reddito di ... Una tassazione che è non unasu un margine legittimo, ma ...'Caro Nicola, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Questa volta secondo me sbagli ': inizia così la lettera di Mario Giordano al collega Porro sul tema dellaextraprofitti delle banche. L'ultima mossa del governo non è piaciuta al conduttore di Quarta Repubblica . Per questo Giordano ha provato a fargli cambiare idea. ' Un vero liberale come te ...... una mossa che può valere all'incirca tre miliardi di euro: laextra profitti bancari. E' una mossa perfetta nei tempi perché nonostante se ne parlasse insistentemente da qualche ...

Banche, come funziona la tassa sugli extraprofitti Agenzia ANSA

Giorgia Meloni nel suo appuntamento social "Gli appunti di Giorgia" spiega le ultime decisioni del governo, a partire dalle banche: «La misura più importante che ...ROMA - "Aumentano benzina e carrello della spesa, aumentano di miliardi i profitti delle banche ma gli interessi dati dagli istituti di credito ai ...