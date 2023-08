Tassa sugli extraprofitti bancari | Conte | “Meglio tardi che mai”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) ROMA – “Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 Stelle chiede un interventoaccumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati 5 mesi e il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Da Letta appello all’unità della politicacontro il governo: “Tappeti rossi per corrotti e criminali” Decreto lavoro 2023,: “A giugno in piazza contro governo”attacca il Governo: “Si pensa a soddisfare padroni ed evasori”critica Meloni sul “pizzo di Stato”: “Grave, pericolosa e ...

Rivendicata da Fratelli d'Italia, definita dal leader della Lega Matteo Salvini 'una norma di equità sociale', launa tantumextraprofitti delle banche, inserita a sorpresa nel dl omnibus, fa emergere le diverse sensibilità della maggioranza. Con Piazza Affari in rosso, Forza Italia, per voce del ...Borse europee deboli nel finale, con Milano ( - 2,12%) maglia nera per laextraprofitti bancari introdotta con il 'decreto asset': quasi nove i miliardi bruciati dalla Banche in una sola seduta. Gli analisti sottolineano che 'il nuovo impatto simulato è anche ...>' Sapete perché il governo #Meloni ha approvato laextraprofitti delle banche La risposta è molto semplice: la destra ottiene consensi attraverso l'individuazione di un nemico e siccome quello evergreen che inizia per EXTRA e finisce per ...

Tassa sulle banche, ecco come funziona l’imposta: cambiano le percentuali di calcolo sugli ... Il Sole 24 ORE

La tempesta dopo la quiete. Lunedì sera l’annuncio a sorpresa a margine del Consiglio dei ministri di una tassa sugli extra-profitti delle banche aveva fatto calare il gelo ...ROMA - "Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 Stelle chiede un ...