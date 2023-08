Tassa su extraprofitti bancari | dopo il tonfo di ieri Piazza Affari in rialzo Bankitalia | «Tassi sui mutui crescono ancora»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il timore che si innescasse una spirale di vendite di titoli –e non – era forteil crollo di, 8 agosto. A inizio settimana, il governo Meloni ha sorpreso tutti con l’annuncio – a borse chiuse – di unadel 40% suglimaturati dagli istituti di credito. Il giornoha bruciato 9 miliardi di euro in una sola giornata. Alcune banche italiane sono arrivate a perdere circa il 10% in Borsa. Poi, nella mattinata di oggi, 8 agosto, il sollievo di investitori ed esecutivo, consapevole del rischio che la propria decisione stava facendo correre ai mercati. Sarà per l’annuncio del ministero dell’Economia, che ha stabilito un tetto massimo per il prelievo sugli, che non può ...