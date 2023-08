Tassa extraprofitti banche | Salvini | “Doveroso redistribuire ricchezza”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) "Stiamo parlando di un settore che sta facendo miliardi e miliardi di euro di guadagni senza muovere un dito in conseguenza di scelte altrui" “Stiamo parlando di un settore che sta facendo miliardi e miliardi di euro di guadagni senza muovere un dito in conseguenza di scelte altrui. Mi sembra cheai cittadini italiani che hanno più difficoltà una piccola parte di questi guadagni sia un’opera economicamente e socialmente doverosa”. Così il vicepremier Matteo, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai, a proposito dellasuglidelle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai, a proposito dellasuglidelle banche.Con lasuglidelle banche "siamo intervenuti per riportare giustizia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Omnibus su La7. "E' una misura ne' destra ...Chi ci assicura che le banche non facciano pagare ai correntisti, ai lavoratori, la tassazione sugli'. Video La7

Tassa sulle banche, ecco come funziona l’imposta: cambiano le percentuali di calcolo sugli ... Il Sole 24 ORE

Tonfo a Piazza Affari delle banche nella giornata di ieri in scia alla tassazione straordinaria delle banche, inserita all'ultimo minuto nel ...Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nella giornata di ieri sono stati bruciati qualcosa come 10 miliardi di euro. A tanto ammonta la perdita in termini di capitalizzazione di tutto il settore ...