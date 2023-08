Tassa extraprofitti banche | Salvini | “Doveroso redistribuire ricchezza”

Lasuglidelle banche sembra "digerita" dal mercato e i titoli rimbalzano. Finecobank guadagna in apertura il 5%, Unicredit segna quasi +3% e Intesa Sanpaolo +2%. Positive anche ...Inoltre, sempre il settore bancario italiano è stato scioccato dallasugliche il Governo Meloni ha introdotto per gli istituti di credito nazionali, crollando in Borsa. In questo ...Così il vicepremier Matteo Salvini , ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai, a proposito dellasuglidelle banche. Leggi anchebanche, Mef: "Tetto massimo dello 0,...

Banche, la rivolta per la tassa sugli extraprofitti: «Colpiti di sorpresa, pagheranno i piccoli» Corriere della Sera

Tetto a tassa extraprofitti riduce impatto su istituti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ago - Rimbalzano in avvio le Borse europee, con Milano in testa in rialzo dell'1,5%, trainata dal ...Una decisione partorita in una ristretta cerchia a Palazzo Chigi e fatta letteralmente ingoiare al ministero dell’Economia e agli alleati leghisti e forzisti in meno di mezza giornata. Volgarmente par ...