Tassa extraprofitti banche | il ministero corregge il tiro e Piazza Affari recupera

"Il goffo e caotico tentativo di imporre la- scrive il giornale - ha sollevato dubbi sulla ...ore di ritardo rispetto alla conferenza stampa in cui il provvedimento sui cosiddetti ""...La norma suglidelle banche è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per ... "i giganti del web", ipotizzando anche per loro unaextra. Sottinteso: se davvero il governo vuole ......6% degli italiani è favorevole alla tassazione suglidelle banche: 'Aumentano benzina ... Meloni non fa passi indietro sulle banche: "corretta, margini ingiusti"

I pro e i contro della tassa sugli “extraprofitti” delle banche Pagella Politica

Il prelievo sugli istituti di credito, sostanzialmente affermava il Ministero di Via XX Settembre, non coinvolgerà le banche che si sono già adeguate alle raccomandazioni del Ministero aumentando i ...Per il ceo di Illimity Bank con la misura attuale il governo "spara nel mucchio". "Meglio agire con interventi limitati e precisi per evitare ...