(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ha scatenato un putiferio sui mercati laal 40%delle, approvata nel Consiglio dei ministri dello scorso 8 Agosto, all’interno del Decreto omnibus investimenti e attività economiche. Appresa la notizia, Piazza Affari ha subito aperto in rosso e, nelle prime ore di seduta ha bruciato 10 miliardi, con i titoli dellecrollati ai minimi. “Non è una misura contro le– ha rassicurato Antonio Tajani – ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui”. Fatto sta che la mossa non è piaciuta all’economia. Dal 9 agosto comunque sempre i mercati stanno recuperando ...

... così come il resto del Vecchio Continente: salgono Francoforte ( DAX), Parigi ( CAC) e ... Prosegue il recupero delle banche , in attesa di novità sullasugli extra profitti: guadagnano ...Prosegue il recupero delle banche, in attesa di novita' sullasugli extra profitti: Bper ... il future settembre cede l'1,5% a,2 euro al megawattora. Ppa - 22 - 08 - 23 09:13:42 (0204)NEWS,ENE,...Fra i costi di gestione andranno poi conteggiati utenze (gas, luce, acqua,rifiuti, ... con imponibile calcolato sul% del fatturato (che non può superare i 65.000 euro l'anno). Percorso ...

Tassa al 40% sugli extraprofitti banche: come funziona e a cosa serve LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Il provvedimento presenta alcuni salti logici come finanziare una permanente riduzione delle entrate a seguito del prelievo previsto solo per un anno. Ulteriore incoerenza: si parla di nuovi crediti d ...Quale mutuo conviene oggi Con molta probabilità, è questa la domanda che molti si pongono quotidianamente, desiderosi di acquistare una prima oppure una seconda casa in un periodo di forte incertezza ...