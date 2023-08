Tartarughe Ninja | caos mutante | Seth Rogen ha ' salvato' gli animatori

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L'esempio diha portato il regista dia richiedere un trattamento migliore per gli. Gliche hanno lavorato adevono ringraziareper le condizioni di lavoro più eque e meno stressanti rispetto a quelle criticate duramente dai loro colleghi negli ultimi mesi. Gli artisti che hanno lavorato per Sony e Marvel Studios hanno infatti parlato apertamente di orari di lavoro eccessivi e richieste che hanno aumentato la tensione esistente dietro le quinte di progetti come Spider-Man: Across the Spider-Verse. L'approccio al lavoro Il regista di ...