Taremi | l’Inter si è mossa ma gli ostacoli sono diversi | la situazione ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 9 agosto 2023)è l’ultimo profilo per cuisi è: questa lacon il Porto, che dal canto suo non abbassa le pretese. Ci. ULTIMO CONTATTO ? Mehdiè in scadenza di contratto con il proprio club di appartenenza e per lui c’è una certa concorrenza. Ma il Porto chiede comunque tanti soldi. Alpiace e l’ultimo contatto c’è stato proprio per lui, non per nessun altro. D’altro canto resta comunque Balogun in cima alla lista del club nerazzurro e si attendono possibili risposte dall’Arsenal. A riferirlo è Sky Sport. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...