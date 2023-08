Taremi | il Porto esagera! Inter | meglio la gallina domani?

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’segue anche Mehdidelper completare l’attacco. La richiesta dei lusitani è tuttavia fuori da ogni logica di mercato. E potrebbe portare i nerazzurri a cambiare drasticamente rotta. SENZA SENSO – Ilcontinua a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino di Mehdi, attaccante iraniano nel mirino dell’. Una pretesa semplicemente illogica, considerando età del giocatore (31 anni compiuti il 18 luglio) e durata del contratto (in scadenza a giugno 2024). I nerazzurri puntano a fare leva proprio su quest’ultimo aspetto per abbassare le richieste dei lusitani, poiché neanche le 80 reti in tre stagioni coi Dragões possono giustificare un prezzo così alto a meno di dodici mesi dalla scadenza. Se invece ildovesse rivelarsi ...

Attacco Inter, c'è anche Taremi: la richiesta del Porto Fantacalcio ®

