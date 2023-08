(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tra i nomi in lizza per l’attacco delc’è anche Mehdidel Porto. L’iraniano è unadi Simone Inzaghi, che cerca peso ed esperienzaZIONI ? Non solo Balogun, mamantiene d’occhio anche la situazione legata a. Il trentenne del Porto è un’di Inzaghi, il quale necessita di un attaccante di peso ed esperienza dopo le partenze di Dzeko e Lukaku. Come riferiscono i colleghi di Sky Sport 24, però,dovrà fare unazione attorno a tre importanti: età, costi e conoscenza del campionato. Il Porto, ad oggi, non fa sconti: servono 30 milioni di euro. Il giocatore va in scadenza a giugno 2024. Inter-News - Ultime notizie e ...

No, il centrocampista inglese non ha completato nessun iter per diventare un cittadino dell'Unione Europea, semplicemente è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiestadella ...No, il centrocampista inglese non ha completato nessun iter per diventare un cittadino dell'Unione Europea, semplicemente è stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio, su richiestadella ...

Taremi esplicita richiesta di Inzaghi! L’Inter valuta 3 elementi - Sky Inter-News.it

Oggi nel tardo pomeriggio ripresa degli allenamenti alla Pinetina con la dirigenza che ha sfruttato l'occasione per fare il punto della situazione con l'allenatore dopo il passaggio di Scamacca all'At ...Il mercato delle punte si è messo in moto anche per l’Inter, che ha sorpassato prepotentemente la Roma per Scamacca. I nerazzurri sono pronti al rilancio a 25 milioni di euro ...