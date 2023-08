Tananai | fan lancia un oggetto sul palco La reazione del cantante | “Con questo ci farò il mio terzo Sanremo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La moda di tirare oggetti suldurate i concerti continua senza sosta. Dopo l’episodio della bottiglia d’acquata in faccia ad Elettra Lamborghini, adesso è il turno di. Il concerto tenutosi all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa, è stato interrotto da un simpatico cappellino a forma di squalo con degli occhiali dentro. L’‘volante’, per fortuna, questa volta non era pericoloso, ed è stato apprezzato anche dallo stessoche ha optato per indossare gli accessori e cambiare il suo look. “C**zo è un preservativo? La cuffia per la doccia? Un cappello?”, ha chiesto confuso tra le risate del pubblico prima di indossarlo. Tuttavia, continuando a non capire, hato il tenero squaletto e ha ripreso la performance. Solo in un secondo momento si vede ...