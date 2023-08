Szoboszlai | «Per allenarmi a non tirare le maglie degli avversari giocavo con le palline da golf in mano»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dominikè sbarcato a Liverpool a luglio dal Lipsia. Intervistato da The Athletic torna ai suoi ricordi d’infanzia. Ha 22 anni, è nato nella città ungherese di Szekesfehervar, a 45 minuti di auto dalla capitale Budapest. Suo padre, Zsolt, lo coinvolgeva in diverse sfide in casa, da ragazzo, una di queste era lo slalom con una palla tra bottiglie d’acqua posizionate nella stanza: se ne avesse rovesciata una, racconta, avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo. «Lo facevamo in casa perché non avevamo un giardino. Se l’acqua era ancora nelle bottiglie, era più facile dribblarle. Ma se non ce n’era, era molto più difficile. Mio padre versava l’acqua quasi ogni volta. Se una delle bottiglie cadeva, dovevo continuare a farlo finché nessuna di esse non cadeva. Dovevo rimanere lì fino a quando facevo tutto bene, solo allora potevo andare»....