Svolta Zielinski | c’è l’ultim’ora sull’Al Ahli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Potrebbero essere le ultime ore da calciatore del Napoli per Piotr, il polacco sembra sempre più prossimo all’addio. Un amore lungo 7 anni, 7 stagioni condite da una Coppa Italia, ma soprattutto dallo scudetto dello scorso campionato, forse l’epilogo più bello per uno dei calciatori ad aver accarezzato più volte questo sogno in maglia azzurra. Come ci ha insegnato la scorsa estate, però, le storie eterne nel calcio moderno sono alquanto rare e Aurelio De Laurentiis lo sa bene. Stiamo assistendo ad un lieve cambiamento, non alla vera e propria rivoluzione di 12 mesi fa, una piccola modifica che possa permettere il completamento di quel ricambio generazionale avvenuto in tutti i ruoli, tranne che per quello di mezz’ala e terzino sinistro. Già, perché proprio Piotre Mario Rui, ad oggi rappresentano gli unici superstiti del blocco ...