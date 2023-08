Supercoppa UEFA 2023 | tutte le info e dove vederla in TV

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Mercoledì 16 agosto andrà in scena il primo importante appuntamento calcistico della stagione, la Finale dellatra Manchester City e Siviglia. Gli inglesi sono infatti reduci dalla loro prima e storia vittoria della Champions League, avendo battuto l’Inter in Finale con il risultato di 1-0. Per la squadra di Haaland e compagni si tratta della prima volta in questa competizione. Non si può dire lo stesso invece degli spagnoli del Siviglia. Gli andalusi conoscono questa competizione come le loro tasche giungendo alla 7 finale di. Di queste 6 finali, solo una ha visto alzare al cielo la coppa, era l’edizione del 2006 ed il Siviglia sconfisse per 3-0 il Barcellona. La competizione ha sempre un grande fascino. Non solo per la partita in sé ma anche perché inaugura il nuovo anno ...