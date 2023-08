Supercoppa Germania 2023 | le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Sabato 12 agosto, presso l’Allianz Arena didi Baviera, si gioca, match valido per la. Si affrontano i padroni casa, vincitori della scorsa Bundesliga, e gli ospiti, che hanno conquistato la coppa Nazionale. Calcio d’inizio alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi partono come al solito con i favori del pronostico, forti anche del titolo conquistato, seppur in extremis, la scorsa stagione. L’obiettivo, però, di quest’anno è arrivare in fondo alla Champions League, per riscattare l’eliminazione della passata edizione ai quarti di finale. La squadra di Tuchel, comunque, in attesa di completare il ...