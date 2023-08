(Di mercoledì 9 agosto 2023) In un mondo in rapido cambiamento, il disagiole emerge con urgenza. "Oggi ille è importante, è importante il numero", ha dichiarato Papa Francesco durante una conferenza stampa sul volo di ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona. L'articolo .

E' la legge 3/2012 detta anche "legge salva suicidi", nickname che conferma (si ricorre alquando ilè consolidato) la natura di tutela a posteriori del provvedimento. [...] Questo ...Unnelper la famiglia di Benita Gasparini, l'anziana trovata morta a casa sua a Pantianicco, a ... I primi accertamenti sembrano poter confermare ildel 60 enne, ma nulla sarebbe ......//bari.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Cronacaa Gallipoli, ... giornalista trovata senza vita a Fasano: aperta inchiesta per istigazione alCronaca 8 Ago ...

Suicidio, dramma in aumento tra i giovani. Lo psichiatra: “I cambiamenti di abituali comportamenti devono essere un campanello d’allarme per i genitori” Orizzonte Scuola

Omicidio suicidio all'alba in via Palanzone a Milano. Un uomo di 53 anni ha ucciso con una coltellata alla gola la madre di 86 anni, trovata morta in camera da letto., E poi si è suicidato buttandosi ...Le onde del dramma si susseguono senza sosta nella celebre soap opera La Promessa, che tiene incollati alla TV gli spettatori di Canale 5. Gli episodi in onda dal 16 al 18 agosto 2023 riservano moment ...